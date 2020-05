Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait souffler pour Icardi !

Publié le 12 mai 2020 à 18h15 par Th.B.

Le PSG semblerait être déterminé à trouver un accord avec l’Inter pour s’attacher définitivement les services de Mauro Icardi. Le club nerazzurri serait confiant quant à la suite des opérations avec le PSG.

À moins d’un énorme revirement de situation, Mauro Icardi devrait figurer dans l’effectif du PSG la saison prochaine tant Leonardo aimerait parvenir à un accord avec l’Inter. À en croire des rumeurs circulant dans la presse transalpine et d'après l’information divulguée par Fabrizio Romano, le PSG se serait déjà d’ores et déjà mis d’accord avec le clan Icardi sur les bases d’un contrat. Compte tenu de la crise financière engendrée par le Covid-19 et la suspension des compétitions, les clubs traversent une passe difficile économiquement parlant. Ainsi, le PSG essaierait de trouver un moyen avec l’Inter pour se mettre d’accord pour le transfert d’Icardi sans avoir à lever l’option d’achat de 70M€.

L’Inter serait confiante pour la vente d’Icardi au PSG