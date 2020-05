Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie serait dégagée pour Pogba !

Publié le 12 mai 2020 à 17h15 par Th.B.

Annoncé sur le départ de Manchester United, Paul Pogba verrait ses chances de revenir à la Juventus considérablement diminuer à cause de la situation financière de la Vieille Dame. Le PSG aurait donc une jolie carte à jouer.

Paul Pogba est contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2021. Cependant, bien que les Red Devils affichent un nouveau visage en ce début de saison 2020, galvanisés par leur recrue hivernal Bruno Fernandes, Paul Pogba n’aurait pas révisé sa position et militerait toujours en coulisse pour plier bagage cet été. Le Real Madrid et la Juventus auraient été ses deux choix de prédilection. Cependant, les Merengue se pencheraient sur d’autres dossiers alors que la Vieille Dame ne serait pas en mesure de lancer une offensive pour Pogba compte tenu de la réalité économique actuelle suite à la crise financière engendrée par le Covid-19. Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici assurait récemment que très peu de clubs pourraient s’attacher les services de Pogba cet été. Une aubaine pour le PSG ?

Pogba, un rêve inaccessible pour la Juventus ?