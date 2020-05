Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale sauvé par un gros contrat en Angleterre ?

Publié le 12 mai 2020 à 15h30 par La rédaction

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Real Madrid, Gareth Bale pourrait rapidement se trouver un nouveau point de chute, du côté de la Premier League.

Et si Gareth Bale se relançait en Premier League ? Depuis maintenant quelques saison, l’international gallois ne joue quasiment plus du côté du Real Madrid, ce dernier se retrouvant régulièrement sur le banc. Décrié pour son désintérêt quasi-total au football, Gareth Bale n’est plus vraiment apprécié par les supporters de la Casa Blanca , qui l’accusent de plus se préoccuper de son salaire et de jouer au golf plutôt que des intérêts de son club et de sa carrière. Indésirable aux yeux de Zidane, Gareth Bale avait tout de même pris la décision de rester encore une saison de plus au Real Madrid, notamment à cause de la crise du coronavirus. Cependant, la donne pourrait avoir changé, et un nouveau prétendant tout droit sorti d’Angleterre semble se manifester pour le Gallois…

Newcastle prêt à casser sa tirelire ?

Ainsi, comme révélé par Four Four Two , Newcastle United se serait manifesté dans ce dossier. En effet, les récentes informations annonçaient que les Magpies pourraient se faire racheter par un groupe de très riches investisseurs saoudiens, ce qui propulserait le club comme étant le club le plus riche de Premier League. Avec cet argent injecté dans les caisses, Newcastle souhaiterait afficher ses nouvelles ambitions en recrutant à coup de dizaines de millions d’euros des stars dès l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts, ce qui pourrait ouvrir une porte de sortie pour Gareth Bale. En effet, ce dernier pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure anglaise, étant donné que Newcastle serait prêt à payer 50 millions d’euros pour l’attirer, tout en garantissant le même salaire que celui qu’il touche au Real Madrid, soit 15 millions d’euros par an. Une transaction très onéreuse qui pourrait convaincre Bale, ce dernier n’étant plus vraiment en odeur de sainteté à Madrid…

