Mercato - PSG : Leonardo va pouvoir boucler un dossier important grâce à Raiola

Publié le 12 mai 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

À moyen terme, Leonardo souhaiterait trouver un gardien de but pour succéder à Keylor Navas qui se rapproche du crépuscule de sa carrière. Le directeur sportif du PSG pourrait compter sur Mino Raiola dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Explications.

Avec la pandémie du Covid-19, Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG a pu prendre le temps de préparer son mercato et de mettre en place certaines offensives. Les priorités du dirigeant brésilien semblent résider dans le recrutement d’un latéral gauche et d’un défenseur droit afin de combler le vide que Layvin Kurzawa et Thomas Meunier laisseront après leurs départs. Un renfort au milieu de terrain est aussi prioritaire. Le 10sport.com vous a dressé la longue liste du directeur sportif du PSG dans ce secteur de jeu à l’approche du mercato estival. À moyen terme, Leonardo aimerait également régler une question importante, à savoir celle du gardien de but.

Leonardo semble avoir fait son choix pour le successeur de Navas…

Certes, Keylor Navas a réalisé un très bon premier exercice sous ses nouvelles couleurs parisiennes depuis son transfert du Real Madrid l’été dernier. Cependant, le portier costaricien est âgé de 33 ans et soufflera sa 34ème bougie en décembre prochain. Bien que Navas soit contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2023, Leonardo réfléchirait déjà à sa succession. Plusieurs pistes auraient été enclenchées. André Onana serait l’une d’elles, mais le profil de Gianluigi Donnarumma semblerait privilégié par Leonardo. Représenté par Mino Raiola avec qui le directeur sportif du PSG pourrait faire affaire pour le transfert de Paul Pogba d’après Soccer Link , l’agent italo-néerlandais serait également susceptible de jouer un grand rôle dans la potentielle arrivée de Donnarumma au PSG.

Raiola, grand allié de Leonardo dans le dossier Donnarumma ?