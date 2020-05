Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle ouverture pour Leonardo dans un dossier à 30M€ ?

Publié le 12 mai 2020 à 11h45 par Th.B.

Bien que Lorenzo Pellegrini cultiverait le désir de prolonger son contrat à la Roma, son aventure au club de la Louve pourrait rapidement connaître son épilogue. Le PSG aurait une belle carte à jouer avec l’Italien.

Formé à la Roma et ayant connu une parenthèse de deux saisons à Sassuolo, Lorenzo Pellegrini (23 ans) s’est installé dans le onze de départ de l’AS Rome cette saison et attise les convoitises. Le 10 Sport vous a révélé l’intérêt du PSG pour l’international italien, Leonardo multipliant les pistes au milieu de terrain pour renforcer ce secteur de jeu à l’intersaison. Contractuellement lié à la Roma jusqu’en juin 2022 et disposant d’une clause libératoire fixée à 30M€ dans son bail, Pellegrini pourrait donc plier bagage dès cet été, bien qu’il révélait dernièrement se mettre « à la disposition de la Roma ».

Le clan Pellegrini et Rome ne trouveraient pas d’accord pour une prolongation