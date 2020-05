Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt aurait fixé une grande condition pour la vente du club !

Publié le 12 mai 2020 à 11h15 par A.M.

Ces derniers jours, le nom d'Al-Walid Bin Talal fait beaucoup parler du côté de Marseille. Et pour cause, le magnat saoudien serait l'un des investisseurs les mieux placés pour racheter l'OM. Toutefois, certains détails coincent dans les négociations.

C'est un dossier qui risque bien de tenir en haleine les supporters de l'Olympique de Marseille durant les prochaines semaines. En effet, malgré les démentis au sein du club phocéen, Frank McCourt semble bien avoir décidé de mettre en vente le club phocéen dans les prochaines semaines. Dans cette optique, Al-Walid Bin Talal semble être le mieux placé pour racheter l'OM. Le magnat saoudien fait de plus en plus parler de lui sur la Canebière et les négociations avanceraient de manières sérieuses. Toutefois, malgré son souhait de vendre, Frank McCourt n'a pas l'intention de lâcher si facilement son bien. En effet, à l'image de ce qu'avait réclamé Margarita Louis-Dreyfus au moment de vendre, le Bostonien tenterait de conserver des parts à l'OM.

McCourt veut faire comme MLD