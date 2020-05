Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture pour Zidane avec Camavinga grâce… à l’UEFA ?

Publié le 12 mai 2020 à 11h00 par Th.B.

Le Real Madrid est l’un des clubs intéressés par le profil d’Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Stade Rennais verrait ses chances de quitter le club breton augmenter à cause d’une potentielle prise de décision de l’UEFA. Explications.

« Ça fait plaisir que de grands clubs s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. ». a confié Eduardo Camavinga ces derniers jours à Ouest France. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, seulement âgé de 19 ans, fait tourner la tête de clubs légendaires. En effet, comme le 10 Sport vous l’a dévoilé en exclusivité le 17 avril dernier, le Milan AC, le Borussia Dortmund et surtout le Real Madrid seraient sur les rangs pour accueillir le milieu de terrain du club breton. Depuis, le Real Madrid semble être le club qui effectue le plus gros pressing sur Camavinga et la presse espagnole souligne ce mardi un point qui pourrait faire pencher la balance en faveur du Real Madrid dans le dossier Camavinga.

Une décision de l’UEFA pour faire pencher la balance en faveur du Real ?