Mercato - OM : Gérard Lopez explique pourquoi il a snobé Margarita Louis-Dreyfus !

Publié le 18 mars 2020 à 21h00 par D.M.

Aujourd’hui président du LOSC, Gérard Lopez avait été cité en 2016 comme possible repreneur de l’OM. Mais c’est finalement Frank McCourt qui a pris les rênes. Le dirigeant est revenu sur les raisons de cet échec.

En 2016, Margarita-Louis Dreyfus, désireuse de tourner la page OM, avait mis le club en vente et s’était mise à la recherche d’un repreneur. Plusieurs pistes avaient été envisagées notamment celle menant vers Gérard Lopez ancien propriétaire de l’écurie Lotus en Formule 1. Malgré plusieurs discussions, la piste Gerard Lopez avait été entérinée et c’est finalement Frank McCourt qui a succédé à Margarita Louis Dreyfus au sommet de l’OM. Aujourd’hui président du LOSC, le dirigeant hispano-luxembourgeois est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à renoncer au rachat du club marseillais.

« Margarita m’a demandé que son fils détienne une partie des 5 % de la société du club. Pour moi, ce n’était pas envisageable »