Mercato - OM : Cette sortie qui jette un froid sur l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 12 mai 2020 à 16h45 par A.M.

Compte tenu de la situation financière à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas semble craindre de ne pas avoir un effectif à la hauteur de ses ambitions pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une situation qui pourrait le pousser au départ comme le confirme Didier Roustan.

Ces derniers jours, ça chauffe à l'Olympique de Marseille. Entre la vente du club et les problèmes financiers, l'avenir d'André Villas-Boas est presque passé au second plan. Et pourtant, rien ne garantie que le technicien portugais sera toujours sur le banc de l'OM la saison prochaine. Il y a quelques jours, il mettait d'ailleurs la pression sur Jacques-Henri Eyraud assurant vouloir « savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense. C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances . » Le message est clair et selon Didier Roustan, l'ancien entraîneur de Chelsea sait que ce qu'il demande à l'OM est impossible, ce qui laisse penser qu'il prépare le terrain pour son départ.

«Il demande des choses qui sont impossibles»