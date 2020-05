Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Villas-Boas aurait programmé son départ !

Publié le 12 mai 2020 à 9h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre pas vraiment dans les plans d’André Villas-Boas cette saison à l’OM, Maxime Lopez envisagerait de changer d’air lors du prochain mercato estival.

Le mercato estival 2020 s’annonce déjà mouvementé à l’OM ! Le club phocéen, qui se trouve dans une situation financière délicate, devra vendre plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses rapidement et ainsi répondre aux exigences de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, l’OM aurait déjà un candidat sérieux au départ…

Maxime Lopez déterminé à quitter l’OM ?