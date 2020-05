Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas en pleine rupture avec Eyraud en interne ?

Alors qu'il voudrait davantage de garanties pour la saison prochaine, André Villas-Boas se poserait des questions sur son avenir. En désaccord avec Jacques-Henri Eyraud, le coach de l'OM envisagerait toutes les possibilités et pourrait faire ses valises avant le début de la prochaine saison.

Jacques-Henri Eyraud pourrait avoir raison d'André Villas-Boas. Nommé pour prendre la suite de Rudi Garcia à la fin de la saison 2018-2019, le coach portugais a réalisé des prouesses avec l'OM. Malgré un groupe peu fourni, André Villas-Boas est parvenu à hisser le club phocéen jusqu'à la deuxième place du championnat. Alors que l'exercice 2019-2020 a été interrompu, l'OM a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Et c'est une performance. Malgré tout, l'avenir d'André Villas-Boas serait plus qu'incertain. En effet, le technicien de 42 ans ne voudrait en aucun cas reprendre du service dans les mêmes conditions que cette saison. Sans garantie et notamment en ce qui concerne son effectif, André Villas-Boas pourrait prendre des mesures drastiques. D'autant que l'OM est dans une situation financière critique et qu'elle se prépare à vivre un terrible mercato estival comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Malgré tout, Valère Germain n'imagine pas un instant qu'André Villas-Boas ira jusqu'à claquer la porte.

Valère Germain veut voir André Villas-Boas rester

Lors d'un entretien accordé au Parisien ce dimanche, Valère Germain s'est livré sur la situation complexe d'André Villas-Boas : « Est-ce que je pourrais imaginer son départ si ses demandes n'étaient pas prises en compte ? Ce serait une grande déception pour nous. Je n'y crois pas, même si je ne suis pas dans sa tête. Il a su, cette saison, restaurer la confiance à l'ensemble du groupe, trouver les paroles pour nous redonner l'envie de consentir des efforts ensemble et d'atteindre les objectifs les plus élevés. Certains ont pu interpréter, à tort, son post sur son compte Instagram comme un message d'adieu. Il nous l'a encore répété depuis le début du confinement : il est très attaché à nous et au club » , a-t-il confié. De son côté, Abdellah Boulma ne voit pas du tout les choses de la même façon.

André Villas-Boas pourrait partir à cause d'Eyraud

Comme Abdellah Boulma l'a expliqué sur son compte Twitter ce lundi, André Villas-Boas, qui serait en froid avec son président Jacques-Henri Eyraud, pourrait envisager un départ de l'OM dès cet été. « Malgré son attachement à l’OM et ses dernières déclarations (André) Villas-Boas, soutenu par ses joueurs, envisage définitivement toutes les possibilités quant à son avenir à sein du club phocéen en raison de divergences profondes avec Jacques-Henri Heyraud » , a-t-il posté. La situation rentrera-t-elle dans l'ordre dans les prochaines semaines ? A suivre...