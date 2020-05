Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas est clairement interpellé pour son avenir !

Publié le 12 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Compte tenu de la situation de l'Olympique de Marseille, la menace d'un départ d'André Villas-Boas n'est pas à exclure. Mais Valère Germain espère bien pouvoir toujours être dirigé par le technicien portugais.

« J'ai envie de jouer la Ligue des champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense. C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances. Je pense que Jacques-Henri aura des réponses, comme Andoni, et Frank (McCourt), évidemment ». Il y a quelques jours, André Villas-Boas mettait clairement la pression sur Jacques-Henri Eyraud pour son avenir. Une situation qui jette un froid sur la situation du Portugais dont les relations avec son président semblent s'être détériorées. Mais l'ancien entraîneur de Chelsea peut compter sur le soutien de ses joueurs à l'image de Valère Germain.

Germain prend position pour Villas-Boas