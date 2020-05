Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 50M€ totalement relancé ?

Publié le 12 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Thomas Partey semblait jusqu’ici se diriger vers Arsenal. Liverpool pourrait ajouter son grain de sel dans ce dossier qui s’annonce chaud pour cet été.

C’était RMC Sport qui divulguait en exclusivité l’intérêt du PSG pour Thomas Partey à l’occasion d’un live Périscope de Mohamed Bouhafsi, rédacteur en chef de la section football du média. Le 10 Sport vous confirmait après-coup la présence du PSG dans ce dossier fixé à 50M€, soit le montant de la clause libératoire de Thomas Partey figurant dans son contrat avec l’Atletico Madrid. On vous révélait en outre que contrairement à la Juventus et à un club anglais, le PSG n’avait pas transmis d’offre concrète pour le milieu de terrain rojiblanco. Disposant de joueurs que l’Atletico Madrid apprécierait particulièrement, Arsenal tenait la corde dans ce dossier, mais c’était sans compter sur la détermination de l’Atletico.

Partey en route pour Liverpool, Oxlade-Chamberlain pour faire le chemin inverse ?