Mercato - Real Madrid : Les plans de Zidane facilités... par le PSG ?

Publié le 12 mai 2020 à 1h00 par A.C.

Zinedine Zidane souhaiterait vendre Luka Jovic, plus vraiment dans ses plans au Real Madrid et le Paris Saint-Germain pourrait bien l’aider.

Révélation de Bundesliga la saison dernière, Luka Jovic traverse une période noire au Real Madrid. Recruté pour 60M€, l’ancien de l’Eintracht Francfort a souffert de la concurrence de Karim Benzema, favori de Zinedine Zidane, mais n’a également pas été épargné par les blessures. Avant le report de la Liga, le Serbe n’a en effet disputé que 770 minutes au total toutes compétitions confondues cette saison, sous le maillot du Real Madrid et la presse espagnole parle d’un départ de plus en plus probable.

Le Milan AC veut vendre Paqueta pour s’offrir Jovic

Zinedine Zidane et le Real Madrid, pourraient recevoir une aide précieuse de la part du Paris Saint-Germain. D'après les informations de Il Corriere dello Sport, le Milan AC aurait l’intention de vendre Lucas Paqueta pour investir directement l’argent reçu sur Luka Jovic. Le Brésilien n’est autre qu’une des cibles de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG, puisque cet hiver nous vous évoquions des discussions avancées. L’arrivée e Jovic à Milan pourrait d’ailleurs être facilitée par son agent, qui gère également l’avenir d’Ante Rebic, actuellement prêté par l’Eintracht Francfort.