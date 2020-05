Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette terrible annonce sur la vente de l'OM !

Publié le 12 mai 2020 à 18h45 par A.M.

Géopoliticien du sport, Jean-Baptiste Guégan se montre particulièrement surpris des informations circulant concernant la possible vente de l'OM à Al-Walid bin Talal.

Le 5 mai, TMW lâchait une petite bombe concernant la possible vente de l'Olympique de Marseille en révélant des contacts avancés entre Frank McCourt et Al-Walid bin Talal, membre de la famille princière saoudienne et homme d'affaires. Une information qui a d'ailleurs été confirmée par d'autres sources entre temps. Le Bostonien semble d'ailleurs bel et bien avoir l'intention de vendre l'OM compte tenu de la situation financière du club. Toutefois, les avis divergent sur Al-Walid bin Talal qui semble asse mystérieux. Mais Jean-Baptiste Guégan, géopoliticien du sport, semble catégorique et jette un gros froid sur la possibilité de voir l'OM passer sous pavillon saoudien prochainement.

«Cette information n’a pas de fondement»