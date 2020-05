Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande menace se rapproche pour l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 12 mai 2020 à 15h15 par A.M.

Ces derniers jours, l'avenir d'André Villas-Boas fait beaucoup parler, notamment suite à ses déclarations mettant la pression sur Jacques-Henri Eyraud. Et visiblement, un club allemand souhaiterait en profiter.

La qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait finalement compliquer les plans de l'Olympique de Marseille. En effet, André Villas-Boas a plusieurs fois rappelé qu'il n'avait pas l'intention de faire de la figuration sur la scène européenne. Autrement, il souhaite disposer d'un effectif compétitif afin de faire bonne figure en C1, ce qui passe par un recrutement de qualité, mais également pas la possibilité de conserver ses meilleurs joueurs. Deux options qui semblent compliquées à réaliser puisque l'OM connait de gros problèmes financiers qui devraient conduire le club phocéen à se séparer de plusieurs cadres. Les ventes de Morgan Sanson, Boubacar Kamara voire Maxime Lopez et Duje Caleta-Car pourraient permettre aux Olympiens de renflouer leur caisse... mais cela pourrait surtout pousser André Villas-Boas à partir puisque le technicien portugais rappelait récemment qu'il veut « savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense. C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances. Je pense que Jacques-Henri aura des réponses, comme Andoni, et Frank (McCourt), évidemment ».

Une touche en Allemagne pour Villas-Boas ?