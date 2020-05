Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si le Barça tenait déjà son gros coup de l’été ?

Publié le 13 mai 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone rechercherait un attaquant capable de suppléer Luis Suarez et de lui succéder à terme. Lautaro Martinez serait la grande priorité du comité de direction blaugrana qui aurait bien avancé ses pions pour l’attaquant de l’Inter.

« Je ne peux pas parler de noms. Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde ». Au cours d’un entretien accordé à Mundo Deportivo le 30 mars dernier, alors que le FC Barcelone venait de trouver un accord avec ses joueurs pour une baisse des salaires à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19, Josep Maria Bartomeu ne cachait pas ses objectifs. À en croire les propos du président blaugrana, le Barça est en mesure de mener à bien les opérations de son choix, et ce bien que le club traverse une situation économique délicate. Neymar, Lautaro Martinez, Miralem Pjanic… Les noms se succèdent pour le mercato estival du FC Barcelone. D’ailleurs, le10sport.com vous a révélé en exclusivité ce mercredi 13 mai que la Juventus vise Houssem Aouar en cas de départ de Pjanic. Néanmoins, le Barça aurait une idée précise pour la prochaine session des transferts, ou du moins une priorité absolue !

Le dossier Neymar mis de côté, tapis sur Lautaro Martinez ?

Neymar est certes un nom qui fait rêver et semble toujours faire tourner la tête du FC Barcelone, en attestent les déclarations de Lionel Messi, d’Éric Abidal voire même de Josep Maria Bartomeu ces derniers mois. Néanmoins, compte tenu de la réalité économique actuelle, le FC Barcelone aurait décidé de mettre de côté la piste Neymar afin de conserver toutes ses chances de recruter Lautaro Martinez à l’intersaison. L’attaquant de 22 ans de l’Inter semble être perçu en Catalogne comme étant le joueur capable de concurrencer immédiatement Luis Suarez (33 ans) et de lui succéder au moment opportun. Pour réussir dans cette opération, le Barça aurait déjà prévu de vendre Nelson Semedo, d’après les informations de Xavi Campos, journaliste pour Radio Catalunya , dans l'optique de financer le transfert de Lautaro Martinez qui dispose d’une clause libératoire fixée à 70M€ dans son contrat avec l’Inter. Et le FC Barcelone aurait déjà très bien avancé.

Un accord déjà trouvé pour Lautaro Martinez, le joueur ne jurerait que par le Barça et le Real