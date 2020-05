Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme encore un peu plus pour Neymar !

Publié le 12 mai 2020 à 12h45 par A.M.

Malgré la volonté du FC Barcelone de frapper fort cet été, le club blaugrana ne pourra pas dépenser sans compter. Et à ce petit jeu, le Barça va concentrer tous ses efforts sur un joueur, qui ne sera pas Neymar.

Ces dernières semaines, Neymar continue de faire la Une de la plupart des médias catalans. Et pour cause, un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, le Brésilien souhaiterait toujours quitter le club de la capitale et le Barça en ferait sa priorité. Josep Maria Bartomeu, qui entre dans la dernières années de son mandat, veut frapper un grand coup en vue des élections, et rien de tel que de rapatrier Neymar. Toutefois, la direction catalane se heurte à la réalité économique de ce dossier. L'été dernier déjà, le club blaugrana avait tenté de proposer différents montages afin de convaincre le PSG de lâcher sa star brésilienne, en vain. Et alors que la crise sanitaire a grandement impacté les finances des clubs de football, Neymar s'éloigne encore un peu plus du Barça.

Le Barça ne prévoit qu'un gros coup : Lautaro Martinez