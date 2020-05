Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarie encore le Barça pour Neymar !

Publié le 11 mai 2020 à 5h15 par T.M.

L’été dernier, Leonardo n’avait fait aucun cadeau au FC Barcelone pour Neymar. Et cette fois, cela pourrait être la même chose.

Le feuilleton Neymar continue d’animer la rubrique mercato. Ce dimanche, c’est Sport qui en rajoute une couche sur le joueur du PSG et son possible retour au FC Barcelone. En coulisse, le Brésilien ferait tout pour forcer son départ et retrouver la Catalogne. Mais encore faut-il que le Barça se mette d’accord avec Leonardo. Alors que le plan des Blaugrana serait de réaliser un échange de joueurs, Leonardo pourrait bien mettre à mal cette ambition.

Leonardo a des demandes précises !