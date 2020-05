Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : La Juventus sur Aouar si Pjanic s’en va ?

Publié le 13 mai 2020 à 13h30 par Alexis Bernard

Dans la perspective d’un départ de Miralem Pjanic, la Juventus Turin pense très fort à un milieu de terrain très suivi à l’approche du mercato estival : le Lyonnais Houssem Aouar.

Des discussions intenses auraient lieu depuis plusieurs jours entre le FC Barcelone et Fali Ramadani, l’agent de Miralem Pjanic. Si le10sport.com n’a pas eu confirmation de ces échanges et des possibles négociations qui se tiendraient entre le club de Lionel Messi et les représentants du milieu de terrain de la Juventus Turin, nous sommes en mesure de vous confirmer que parmi les possibles successeurs de Pjanic, il y a un garçon bien connu de la Ligue 1 : Houssem Aouar. Depuis deux saisons, le Lyonnais est un nom placé très haut dans la short-list turinoise. Et si Pjanic vient à partir cet été, le dossier Aouar pourrait très vite s’activer.

La Juventus est fan d’Aouar