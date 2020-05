Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur les intentions de Leonardo avec Mauro Icardi !

Publié le 12 mai 2020 à 23h15 par T.M.

Alors qu’il a été d’une possible opération entre le PSG et la Juventus autour de Mauro Icardi, cela pourrait ne pas être le cas...

Quel avenir pour Mauro Icardi ? Actuellement, l’Argentin est prêté par l’Inter Milan au PSG, qui dispose d’une option d’achat de 70M€. Un montant que Leonardo chercherait actuellement à baisser compte tenu de la situation financière actuelle. Mais pour quoi faire ensuite ? Dernièrement, il était notamment question d’une possible opération avec la Juventus, voyant le PSG acheter Icardi avant de l’envoyer vers Turin, notamment dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic. Toutefois, à en croire Alessandro Canovi, ce n’est pas du tout certain que Leonardo accepte de lâcher Icardi, une fois son option levée.

« S’ils le prennent, c’est pour le garder »