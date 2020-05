Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut déjà tirer un trait sur un joueur du Milan AC !

Publié le 12 mai 2020 à 20h30 par B.C.

Désireux de renforcer l'effectif du PSG cet été, Leonardo s'intéresse à plusieurs joueurs du Milan AC. Cependant, le directeur sportif parisien pourrait déjà tirer un trait sur l'un d'eux.

Ce n'est pas une surprise, Leonardo regarde en priorité du côté de la Serie A pour tenter de renforcer l'effectif du PSG. Ainsi, l'Italo-brésilien a notamment coché les noms de Sandro Tonali (Brescia), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), ou encore Timothy Castagne (Atalanta) selon les dernières informations exclusives du 10 Sport. Mais un club semble être le terrain de chasse privilégié de Leonardo depuis son retour à la tête du secteur sportif du PSG : le Milan AC. L'homme de 50 ans connaît en effet très bien la maison milanaise pour y avoir passé de nombreuses années à différents postes, et le nombre de pistes menant à ce club est impressionnant...

6 joueurs du Milan AC plaisent à Leonardo

Ils sont au moins 6 à avoir retenu l'attention de Leonardo ces derniers mois. Malgré le recrutement de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma reste sur la short-list du club de la capitale. En défense, secteur où le PSG a besoin de recruter en raison des fins de contrat de Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, Alessio Romagnoli et Theo Hernandez sont notamment pistés par l'écurie parisienne d'après nos informations. Dans l'entrejeu, Leonardo s'intéresse à Franck Kessié mais également à Ismaël Bennacer, qui a même fait l'objet d'une première offre de 30M€ selon le10sport.com. De son côté, Lucas Paqueta était annoncé avec insistance vers le PSG cet hiver, et Leonardo n'aurait pas oublié l'international brésilien. Mais de son côté, le milieu de 22 ans a visiblement d'autres projets pour son avenir.

Paqueta envoie un message clair aux supporters de l'AC Milan... et au PSG