Mercato - PSG : Icardi, Cavani... Le constat accablant de Pierre Ménès !

Publié le 12 mai 2020 à 19h45 par La rédaction

Cet été, le Paris Saint-Germain aura un choix très important à faire entre Mauro Icardi et Edinson Cavani. Une décisions qui n'emballe pas tellement Pierre Ménès.

Déjà très actif en coulisse, Leonardo travaille sur le recrutement estival du Paris Saint-Germain, mais c'est bien le choix de l'avant-centre qui pourrait tout conditionner. En effet, bien que le PSG possède deux grands numéros 9 dans son effectif, aucun des deux ne sera sous contrat le 1er juillet. Et pour cause, le bail d'Edinson Cavani prend fin le 30 juin tandis que le prêt de Mauro Icardi arrive également à échéance. Par conséquent, Leonardo va devoir choisir entre prolonger le contrat du Matador ou lever l'option d'achat de l'Argentin estimée à 70M€. Et s'il affiche une préférence pour Mauro Icardi, plus jeune qu'Edinson Cavani, Pierre Ménès ne se montre pas très emballé à l'idée de voir le PSG repartir avec l'un de ces deux attaquants.

«Je ne suis fan ni de l’un de l’un ni de l’autre»