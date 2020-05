Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qatar, PSG... Pierre Ménès s'amuse de la piste saoudienne !

Publié le 12 mai 2020 à 17h45 par B.C.

Alors que le rachat du PSG par le Qatar avait été fortement critiqué par les supporters de l'OM, ces derniers retiennent aujourd'hui leur souffle quant à une possible arrivée d'Al-Walid Bin Talal à la tête de l'OM. De quoi donner le sourire à Pierre Ménès.

Depuis plusieurs semaines, la question d'une vente de l'OM revient avec insistance, et un homme serait intéressé par le club phocéen. TMW a en effet révélé il y a quelques jours qu'Al-Walid Bin Talal, membre de la famille saoudienne, compterait débarquer à la tête de l'OM en lieu et place de Frank McCourt. Une rumeur qui fait déjà saliver de nombreux supporters olympiens, bien conscients que les finances de l'OM sont actuellement dans le rouge. Pourtant, le rachat du PSG par le Qatar avait été largement pointé du doigt du côté de la Canebière, et ce changement de réaction n'a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès dans sa rubrique Pierrot Face Cam diffusée sur Twitter .

« Je trouve ça assez savoureux de voir les Marseillais si enthousiastes de voir des Saoudiens arriver »