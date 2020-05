Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris tente un coup de bluff dans le deal Icardi !

Publié le 12 mai 2020 à 22h15 par La rédaction

Certaines révélations des médias italiens amènent à penser que le PSG pourrait tenter un gros coup de bluff dans l’opération Icardi. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, les médias italiens détaillent un projet en cours entre le PSG et la Juve autour de Mauro Icardi, le club de la capitale levant l’option d’achat dont il dispose pour le joueur auprès de l’Inter avant de le céder dans la foulée au club bianconero, avec la possibilité de récupérer dans le deal plusieurs joueurs de l’effectif turinois.

Coup en deux temps

Ces dernières heures les médias italiens ont évoqué la négociation entre le PSG et l’Inter pour l’option d’achat d’Icardi, annonçant que Paris tentait d’inclure des joueurs dans l’opération, proposant entre autres Julian Draxler et Leandro Paredes. A l’analyse, cela pourrait signifier que le PSG tente un coup de bluff dans l’affaire, à savoir tenter de se débarrasser de joueurs dont il ne veut plus dans l’achat d’Icardi à l’Inter, avant d’en récupérer d’autres qu’il convoite (Pjanic, etc…) dans la vente du buteur argentin à la Juve…