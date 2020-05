Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale disponible à seulement... 30M€ ?

Publié le 12 mai 2020 à 21h30 par La rédaction

Désireux de se séparer de Gareth Bale le plus tôt possible, les dirigeants du Real Madrid auraient fixé le prix de son transfert et le moins que l’on puisse dire c’est que le montant est très attrayant ...

Arrivé lors du mercato estival de 2013, Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid dans les prochains mois. Par son manque d’implication et son salaire trop élevé, l’ailier de la Casa Blanca s’est fait de nombreux ennemis dans le club merengue. Si plusieurs clubs comme l’Inter Miami ou encore Newcastle seraient prêts à se l’offrir, le Gallois de 30 ans aurait récemment fait savoir qu’il souhaitait rester au Real Madrid. Désespérés, les dirigeants du club auraient décidé de baisser son prix pour ne plus le voir dans leur rang dès juin prochain...

Seulement 30M€ ?