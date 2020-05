Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier renfort acté pour Zidane cet été ?

Publié le 12 mai 2020 à 19h00 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid du côté d’Arsenal, les Gunners ne devraient pas tenter de conserver Dani Ceballos la saison prochaine.

Une nouvelle recrue déjà actée au Real Madrid ? Peut-être, mais ce n’est pas le genre de recrues que l’on attend. Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté d'Arsenal, l’international espagnol Dani Ceballos, qui sortait d’un superbe Euro U21 avec l’Espagne, avec qui il a été sacré champion, ne devrait pas être conservé la saison prochaine par les Gunners . Comme révélé par El Confidencial , Arsenal ne disposerait pas de la possibilité de lever l’option d’une saison supplémentaire dans le prêt de Dani Ceballos, ce qui devrait le pousser à retourner au Real Madrid à l’issue de la saison…

Quel avenir pour Ceballos à Madrid ?

Cependant, suite à cette information, une question continue de se poser : quel avenir pour Dani Ceballos ? Car en effet, ce dernier a annoncé que jouer au Real Madrid était un rêve de gosse, et il pourrait donc tenter de se mêler à la lutte acharnée pour se faire une place au milieu de terrain. Régulièrement annoncé sur le départ, l’international espagnol a balayé toute rumeur qui l’envoyait du côté du FC Séville, ce dernier affirmant être un supporter du Bétis, et donc qu’il refuserait de jouer au FC Séville et de négocier avec Julen Lopetegui.