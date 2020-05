Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce nouveau démenti pour Lucas Ocampos !

Publié le 11 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Lucas Ocampos a été associé au Real Madrid. Toutefois, un joueur de la Casa Blanca a voulu répondre sur ce dossier.

Excellent avec le FC Séville depuis son arrivée en Andalousie l’été dernier, Lucas Ocampos pourrait bien franchir un nouveau cap dans sa carrière. En effet, dernièrement, il a été question d’un intérêt du Real Madrid pour l’Argentin. De quoi faire réagir Monchi. Et le directeur sportif du FC Séville avait alors été très clair, assurant : « Je ne doute pas de cette information, Lucas Ocampos est un grand joueur, mais ce qui est certain, c'est que le FC Séville ne négocie pas sa vente à Madrid ».

Le démenti de Ceballos

Lucas Ocampos serait loin du Real Madrid et ce n’est pas Dani Ceballos qui dira le contraire. En effet, le joueur de la Casa Blanca, actuellement prêté à Arsenal, a apporté des précisions dans ce dossier. En réponse à un internaute qui évoque un échange entre Ocampos, Ceballos et Reguilon, le milieu de terrain espagnol a publié un GIF de Donald Trump faisant le signe « non ». Cela est clair.