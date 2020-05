Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Un gros dossier débloqué par Tolisso ?

Publié le 12 mai 2020 à 19h40 par La rédaction

En perte de vitesse avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso pourrait rebondir dans un autre club la saison prochaine. Un départ qui permettrait au club allemand de boucler l’arrivée d’une pépite pistée par le FC Barcelone.