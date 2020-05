Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire dans le dossier Semedo ?

Publié le 12 mai 2020 à 16h15 par La rédaction

Alors que le PSG est en passe de perdre Thomas Meunier en fin de contrat, Leonardo prospecte sur le marché afin de trouver le remplaçant idéal. Et si le directeur sportif brésilien pistait Nelson Semedo, la piste pourrait être à oublier…

Encore un coup dur sur le mercato pour Leonardo ? Avec Thomas Meunier en fin de contrat, le directeur sportif du PSG cherche à trouver un remplaçant à l’international belge. Une piste menait le Brésilien tout droit vers le FC Barcelone et un certain Nelson Semedo, devenu indésirable du côté du Barça. Cependant, le PSG pourrait être concurrencé par un certain Pep Guardiola dans ce dossier…

Semedo tout proche de Manchester City ?

Ainsi, comme révélé par le Manchester Evening News , l’international portugais du FC Barcelone pourrait bien faire le voyage vers Manchester et poser ses valises chez les Citizens la saison prochaine. En effet, Pep Guardiola apprécierait énormément le profil du latéral du FC Barcelone, et pourrait tenter de le faire venir à Manchester City. Dans le cadre du mercato très particulier qui se profile, un échange avec un certain Joao Cancelo est évoqué par la presse anglaise, ce dernier intéressant beaucoup le Barça. Une belle opportunité pour l’ancien latéral de la Juve, pas vraiment en odeur de sainteté du côté de l’Angleterre…