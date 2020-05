Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic interpelle Bartomeu pour son avenir !

Publié le 19 mai 2020 à 10h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ pour financer ou faciliter les opérations comme celles de Lautaro Martinez, Ivan Rakitic compte bien aller au bout de son contrat au FC Barcelone et a glissé un message au président Josep Maria Bartomeu.

« Le principal, c'est que je me sens bien et que je reçois de bons échos du manager et du club. J'ai toujours un contrat, quand je signe un contrat, j'ai toujours l'intention de le remplir, et si cela ne peut pas se faire pour une raison quelconque, alors nous nous asseyons ensemble et nous en parlons, mais pour le moment, je suis très heureux ici et je pense à d'autres choses ». Pour Sky Deutschland , Ivan Rakitic faisait clairement savoir son intention de rester au FC Barcelone cet été, bien qu’il pourrait faire partie intégrante de l’opération Lautaro Martinez ou être vendu au FC Séville dans l’optique de renflouer les caisses du club blaugrana. Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2021, Rakitic n’a pas revu sa position depuis et compte toujours honorer son contrat à Barcelone. Au cours d’une interview pour l’émission El Partizado de Cope , le milieu de terrain du FC Barcelone a même fait passer un message à son président Josep Maria Bartomeu.

« Bartomeu ne m'a rien dit. Peut-être qu'aujourd'hui il nous écoute et que demain il m'appellera »