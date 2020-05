Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle porte de sortie XXL pour Kurzawa ?

Publié le 19 mai 2020 à 9h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa va vraisemblablement quitter le club de la capitale et pourrait rejoindre l’une des deux formations de la capitale espagnole. Explications.

Arrivé à l’été 2015 au PSG avec le statut de grand espoir du football français, Layvin Kurzawa a quelque peu stagné, gêné par la concurrence de Maxwell et plus récemment de Juan Bernat ainsi que par des pépins physiques. Son contrat arrivant à expiration cet été, l’international français va plier bagage, le PSG ne lui ayant transmis aucune offre de prolongation comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en avril. En plus d’Arsenal qui serait sur ses traces depuis plusieurs mois, l’Atletico Madrid aurait également des vues sur le latéral gauche de 27 ans.

Kurzawa dans le viseur de l’Atletico, mais…