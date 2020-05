Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Ça avance pour les transferts de Bouanga et Khazri

Publié le 19 mai 2020 à 7h45 par Alexandre Higounet mis à jour le 19 mai 2020 à 7h59

Ces derniers jours, les dossiers de vente de Denis Bouanga et Wahbi Khazri auraient connu des avancées.

Comme révélé par le10sport.com , l’AS Saint-Etienne n’exclut aucune vente pour le prochain mercato estival. Le club stéphanois est en effet dans une situation précaire sur le plan financier, et ses dirigeants ont logiquement adopté une politique de grande rigueur financière, impliquant qu’aucun joueur ne serait retenu si des bonnes offres parvenaient entre leur main. Wesley Fofana, le jeune défenseur de l’ASSE, est le premier concerné, sachant qu’il dispose la plus grosse valeur marchande. Les Verts ont déjà validé le principe de son transfert, et l’entourage du joueur planche actuellement sur le sujet. Si Milan AC, le Red Bull Leipzig et Leicester sont déjà concrètement intéressés, des grosses offres pourraient prochainement arriver de gros clubs de Premier League. La direction de l’ASSE espère au minimum 20 millions d’euros.

Bientôt des offres ?