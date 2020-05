Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Ancelotti venait compromettre les plans de Leonardo ?

Publié le 19 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Lorenzo Pellegrini figurerait également sur les tablettes d’Everton.

Cet été, en plus de l’option d’achat de Mauro Icardi ou encore de la question Edinson Cavani, Leonardo va devoir régler le cas du milieu de terrain. En effet, renforcer l’entrejeu du PSG est une grosse priorité du directeur sportif du club de la capitale. Pour ce faire, Leonardo a dressé une liste longue comme le bras et fait de trois profils ses choix privilégiés. À savoir Tiémoué Bakayoko, Ismaël Bennacer ainsi que Lorenzo Pellegrini. Le milieu de terrain de la Roma aurait cependant la cote sur le marché, et Everton serait également sur les rangs.

Everton et le PSG prêts à tout pour Pellegrini ?