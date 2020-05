Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros coup dur se précise pour Claude Puel...

Publié le 19 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Bien que Claude Puel souhaite miser sur Denis Bouanga en vue de la saison prochaine, Everton pourrait bien changer les plans de l'entraîneur de l'ASSE.

Arrivé l'été dernier en provenance de Nîmes, Denis Bouanga est probablement le meilleur stéphanois de la saison. Une situation qui pousse Claude Puel à vouloir conserver son joueur et à en faire l'un de ses leaders la saison prochaine afin d'encadrer de plus jeunes joueurs au cœur de son projet de rajeunissement de son effectif. Toutefois, au sein de la direction de l'ASSE, la son de cloche est légèrement différent. La crise du COVID-19 a de grosses conséquences sur les finances stéphanoises et Denis Bouanga possède l'une des plus grosses valeurs marchandes chez les Verts.

Everton veut Bouanga