Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en danger dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 18 mai 2020 à 21h45 par La rédaction

Courtisé par le PSG, le gardien international italien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma pourrait bientôt prolonger du côté de l’Italie, ce qui n’arrangerait pas Leonardo, qui souhaitait tenter le coup sur le prochain mercato.

Et si l’avenir de Donnarumma s’écrivait du côté du Milan AC ? En fin de contrat en juin 2021, l’international italien est courtisé sur le marché des transferts. A seulement 21 ans, Donnarumma a réussi à s’imposer dans les buts de la sélection italienne, et est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste. Leonardo était notamment annoncé comme étant un prétendant de taille dans ce dossier, ce dernier souhaitant se séparer d’Alphonse Areola. Le départ de l’international français aurait ouvert la porte à une arrivée de Donnarumma à Paris. Cependant, le Milan AC semble s’activer pour sa pépite…

Donnarumma bientôt prolongé ?