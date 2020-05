Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti remplacé par une piste du PSG ?

Publié le 18 mai 2020 à 22h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone négocie actuellement avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez, un autre nom aurait aussi été évoqué durant ces échanges afin de pallier un possible départ de Samuel Umtiti.

Après avoir fait rapidement l’unanimité au FC Barcelone, Samuel Umtiti a connu dernièrement des mois plus compliqués. En effet, depuis la Coupe du monde 2018, le défenseur central paye notamment ses pépins physiques au genou, ayant ainsi perdu sa place au profit de Clément Lenglet. Pour Umtiti, l’aventure catalane pourrait d’ailleurs rapidement prendre fin. Le Barça chercherait notamment à trouver preneur pour le Français, mais comme Le 10 Sport vous l’a révélé, cela est très compliqué, d’autant plus que l’ancien Lyonnais n’a aucune envie de faire ses valises.

La succession d’Umtiti déjà assurée ?