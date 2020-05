Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a dégainé pour Lautaro Martinez !

Publié le 18 mai 2020 à 21h30 par A.C.

Le FC Barcelone aurait formulé une offre concrète à l’Inter pour Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité pour cet été.

Véritable révélation de la saison de Serie A, au poste d’attaquant, Lautaro Martinez fait beaucoup parler de lui. Le buteur de l’Inter serait en effet la grande priorité du mercato du FC Barcelone, ayant même doublé Neymar du Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’Argentin a un sponsor de tout premier rang en Catalogne... avec Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or militerait en effet auprès de ses dirigeants pour qu’ils recrutent Lautaro Martinez. Le problème, c’est que du côté de l’Inter on ne semble pas vraiment vouloir le laisser filer.

Le Barça aurait offert 80M€ plus un joueur pour Lautaro Martinez, mais...