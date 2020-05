Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato : Bordeaux songe à relancer Bernardoni

Publié le 18 mai 2020 à 17h15 par Alexis Bernard mis à jour le 18 mai 2020 à 17h18

Très courtisé à l’approche du mercato estival, Paul Bernardoni pourrait bien être mis en concurrence avec Benoît Costil la saison prochaine si le club ne parvient pas à trouver une belle offre pour son transfert.

Au sortir de deux formidables saisons en prêt, sous les couleurs de Nîmes, Paul Bernardoni est un gardien de but très courtisé à l’approche du mercato estival. Si les Crocodiles rêvent de pouvoir le conserver, ils sont aujourd’hui trop courts pour financer un transfert définitif. Les Girondins espèrent entre 8 et 10 millions d’euros pour l’international espoirs français de 23 ans, qui a encore trois années de contrat quand Nîmes peut offrir tout juste la moitié. En Ligue 1, Montpellier et Angers seraient également intéressés. Avant de trouver un accord avec Walter Benitez pour prolonger, Nice prospectait le marché et Paul Bernardoni aurait pu devenir une belle option. Mais la perspective de voir les Girondins de Bordeaux conserver leur gardien de but est également dans les tuyaux.

Concurrence Costil/Bernardoni