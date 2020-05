Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Moussa Dembélé, départ programmé ?

Publié le 18 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Arrivé à l’OL en août 2018, Moussa Dembélé n’a pas tardé à convaincre les observateurs et les supporters lyonnais. Bon dans les duels, rapide, excellent dos au jeu, l’international espoirs français a su s’imposer comme un élément incontournable de l’attaque de Gones. Pourtant, il pourrait bien quitter le navire cet été…

Numéro 9 dans le dos, Moussa Dembélé arbore régulièrement un sourire sur son visage. Ce sourire, il l’arbore à chaque but marqué. Que ce soit dos au jeu, pied droit, pied gauche, de la tête, de loin, à bout portant, toutes les positions sont exploitables pour l’international espoir français. Excellent dos et face au jeu, Dembélé a fait les beaux jours de l’OL depuis maintenant deux saisons à la pointe de l’attaque, formant un excellent duo avec Memphis Depay. Cependant, le temps de Dembélé à l’OL semble arriver à son terme, et les prétendants se bousculent pour le buteur français…

Un excellent bilan

Formé au PSG, Dembélé avait pris la décision de quitter le cocon parisien pour aller se terrer à Londres. En 2012, Dembélé s’envole pour Fulham, où il termine sa formation. Finalement, après avoir joué 16 rencontres avec les équipes de jeunes des Cottagers, le Français passe en équipe première, avec qui il disputera 64 rencontres pour 19 buts marqués en 2 saisons. Le Celtic en pince finalement pour lui, et le fait signer en 2016 gratuitement. De là, Dembélé explose, marque 51 buts en 94 rencontres avec le Celtic, et affole l’Europe. Finalement, malgré plusieurs courtisans anglais, Dembélé opte pour un retour au pays, et signe pour l’OL. Aujorud’hui, avec 42 buts en 88 rencontres sous le maillot Lyonnais, Dembélé pointe avec un bilan impressionnant de 124 buts toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière. Un bilan plus qu’impressionnant même, qui ne laisse pas insensible de nombreux cadors anglais…

La Premier League à fond

Ainsi, la Premier League fait de nouveau les yeux doux à Moussa Dembélé. Son profil semble parfait pour un club anglais, et il pourrait de nouveau fouler les pelouses de la Premier League la saison prochaine. Chelsea serait effectivement à fond sur le buteur lyonnais, et voit en lui le parfait concurrent à une place de titulaire avec Tammy Abraham. Manchester United serait également à fond dans le dossier, et pourrait former un trio d’attaque Rashford-Dembélé-Martial pour la saison prochaine. Arsenal semble également sur le dossier, le club étant habitué à recruter plusieurs « frenchies » comme Lacazette, Guendouzi ou encore moins récemment Laurent Koscielny. L’OL, de son côté, semble déjà préparer sa succession, et les noms d’Odsonne Edouard, Jean-Philippe Mateta ou encore Jonathan David. Pour tout prétendant à Moussa Dembélé, il faudra cependant payer le prix fort : en effet, l’OL pourrait demander environ 70 à 80 millions d’euros pour son serial buteur. De quoi en refroidir plus d’un…