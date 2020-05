Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OGC Nice : 4 ans de plus pour Walter Benitez !

Publié le 4 mai 2020 à 22h50 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Walter Benitez a trouvé un accord avec l’OGC Nice pour prolonger son contrat.

Walter Benitez et l’OGC Nice tentent de trouver un accord depuis de longs mois. Comme révélé par le10sport.com le 10 octobre dernier, les Aiglons discutent avec leur gardien de but argentin pour un nouveau bail, l’actuel prenant fin en juin prochain. Si le dossier n’a pas été simple, il vient de trouver une issue favorable. Selon nos sources, Walter Benitez (27 ans) va en effet s’engager pour un nouveau contrat de 4 ans et ainsi poursuivre sa belle aventure sur la Cote d’Azur. Géré par Mino Raiola, Walter Benitez aurait pu être une très belle affaire du mercato estival. Un joli dossier bouclé par les dirigeants de Patrick Vieira, dont l’avenir pourrait lui aussi s’inscrire dans la durée. Des discussions seraient en cours pour ajouter 3 années de plus au bail de l’entraîneur niçois.