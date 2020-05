Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba prêt à prendre tout le monde de court ?

Publié le 4 mai 2020 à 22h15 par A.C.

Paul Pogba, annoncé notamment dans le viseur du PSG, de la Juve et du Real Madrid, pourrait prendre une décision surprenante.

Après l’échec de l’été dernier, Paul Pogba ne semble pas avoir mis de côté ses envies de départ. Le Français souhaiterait toujours quitter Manchester United et ne manque pas de pistes, puisque la Juventus, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain lui font les yeux doux. Pourtant, la crise sanitaire actuelle a compliqué les choses. De moins en moins de clubs seraient en effet disposés à faire des grosses dépenses cet été et Pogba, qui gagne près de 20M€ nets avec les bonus, pourrait bien être obligé de revoir ses exigences à la baisse.

Pogba pourrait attendre une année de plus