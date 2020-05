Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone ne se ferait plus d’illusion pour Neymar !

Publié le 18 mai 2020 à 14h45 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone rêvait encore de faire revenir Neymar. Toutefois, avec le contexte actuel, le club catalan se ferait finalement une raison pour la star du PSG.

Avec le coronavirus, les clubs de football sont touchés par une sévère crise et les plus grosses écuries ne sont pas épargnées. C’est le cas du FC Barcelone, dont les caisses sont actuellement vides. Une situation qui a alors obligé les Blaugrana à revoir leurs plans pour cet été et le recrutement. Initialement, il était prévu de se positionner sur Lautaro Martinez, tout en retentant sa chance pour Neymar. Il apparait désormais que la priorité soit donnée au buteur de l’Inter Milan, tandis que le joueur du PSG semble être relégué au second plan. Néanmoins, le dossier Neymar continuait de faire parler ces derniers jours, le Brésilien voulant mettre toutes les chances de son côté pour acter son retour en Catalogne.

Un retour impossible ?