Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Adrien Rabiot promis à un transfert cet été ?

Publié le 18 mai 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Mis au placard par le PSG dans les derniers mois de son contrat, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus l'été dernier. Après seulement une saison à Turin, le milieu de terrain français pourrait déjà faire ses valises et migrer vers l'Angleterre, où Everton et Manchester United seraient prêts à lui tendre les bras. Alors qu'il se poserait des questions quant à son avenir, Adrien Rabiot pourrait être échangé dès cet été par la Juventus.

Après la Ligue 1 et la Serie A, Adrien Rabiot pourrait s'exiler en Premier League. Formé au PSG, le milieu de terrain français est loin d'avoir soigné sa sortie. En fin de contrat avec le club parisien en juin 2019, Adrien Rabiot a été mis au placard plusieurs mois avant de rejoindre librement la Juventus. Discret lors de ses premiers mois à Turin, Adrien Rabiot aurait refait des siennes dernièrement. Comme précisé par La Stampa , le Français aurait décidé de faire grève en contestation de la baisse des salaires liées à la crise du coronavirus. Mais ce ne serait pas tout, puisqu'Adrien Rabiot voudrait désormais quitter la Juventus.

Adrien Rabiot aurait la cote en Premier League

Dans cette optique, Véronique Rabiot s'activerait en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à son fils et protégé. La mère et agent d'Adrien Rabiot aurait notamment sondé des clubs de Premier League. Selon les informations de Calciomercato , divulguées il y a quelques jours, Manchester United, Everton et Newcastle seraient sur les rangs. A en croire le média transalpin, les Magpies auraient un atout à faire valoir, puisqu'ils auraient la capacité d'offrir à Adrien Rabiot un salaire supérieur à ce qu'il perçoit actuellement à la Juventus. De son côté, La Vieille Dame songerait de plus en plus à laisser filer Adrien Rabiot - qui, d'après les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , devrait être un «dernier choix» pour Maurizio Sarri lorsque Sami Khedira reviendra de blessure - et pourrait réclamer une somme comprise entre 20 et 30M€. Toutefois, on se dirigerait plutôt vers un échange pour Adrien Rabiot.

La Juve songerait à un échange pour Adrien Rabiot ?