Mercato - PSG : Jürgen Klopp aurait d’autres plans pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 mai 2020 à 11h30 par T.M.

Outre le Real Madrid, Liverpool ferait également les yeux doux à Kylian Mbappé. A 21 ans, l’attaquant du PSG éveille les convoitises des plus grands. Mais du côté des Reds, Jürgen Klopp pourrait finalement avoir un autre plan.

L’avenir de Kylian Mbappé ne cesse de se retrouver au cœur des rumeurs. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français pourrait bien ne pas rester jusqu’à cette date, à moins qu’il ne prolonge. En coulisse, Leonardo s’activerait pour obtenir la signature du joyau parisien. Un moyen également d’éloigner les menaces autour de l’avenir de Mbappé. Depuis son plus jeune âge, le joueur de Thomas Tuchel est ciblé par le Real Madrid. Et alors que le joueur de 21 avait jusque-là refusé la Casa Blanca, son heure pourrait enfin être venue. A moins qu’il ne prenne finalement la direction de Liverpool. En effet, comme Le10Sport vous l’a révélé, Jürgen Klopp a notamment appelé Kylian Mbappé, ainsi que son père, pour manifester son intérêt. Suffisant pour mettre à mal le rêve de Zinedine Zidane et Florentino Pérez pour le champion du monde français ?

Liverpool pense… au Mbappé du futur !

A défaut de prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait donc s’envoler vers le nord de l’Angleterre et Liverpool. Toutefois, Jürgen Klopp pourrait finalement avoir d’autres plans en ce qui concerne le joueur du PSG. En effet, journaliste pour The Athletic , James Pearce a expliqué que les Reds souhaitaient plutôt s’offrir le futur Mbappé, plutôt que le Mbappé du PSG. La raison ? L’aspect financier de l’opération. Attirer le joueur de 21 ans aura un coût XXL et du côté de Liverpool, cela pourrait n’être possible qu’en cas de vente de Mohamed Salah ou Sadio Mané. Face à cela, l’actuel premier de Premier League préférerait donc se tourner vers l’avenir et dénicher celui qui fera oublier Kylian Mbappé dans les années à venir. Les Reds se seraient ainsi mis au travail pour cela, scrutant déjà à travers le monde pour dénicher la perle rare.

