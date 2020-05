Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Alvaro… Une opération dégraissage compliquée pour Eyraud ?

Publié le 18 mai 2020 à 10h15 par T.M.

Cet été, Jacques-Henri Eyraud voudrait combler le déficit budgétaire de l’OM. Toutefois, pour le président phocéen, cette mission pourrait bien être compliquée. Explications.

Actuellement, l’OM est secoué par les rumeurs autour de l’avenir d’André Villas-Boas. Si Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont clamé leur désir de continuer le Portugais, ce dernier pourrait bien imiter Andoni Zubizarreta et partir. Mais en parallèle, il faut aussi préparer la saison prochaine et le mercato estival. Une fenêtre durant laquelle le président de l’OM souhaiterait réduire considérablement le déficit budgétaire du club phocéen, qui atteindrait actuellement les 90M€. Pour cela, Eyraud souhaiterait vendre pour près de 60M€. Mais la question est maintenant de savoir quels seront les joueurs à faire leurs valises.

Qui veut partir ?