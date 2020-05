Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Leonardo Jardin, Jacques-Henri Eyraud est fixé !

Publié le 18 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Pour l’éventuelle succession d’André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud et la direction de l’OM penseraient notamment à Leonardo Jardin. Néanmoins, cette piste ne devrait mener à rien. Explications.

Avec le départ d’un commun accord d’Andoni Zubizarreta jeudi soir, celui d’André Villas-Boas aurait de fortes chances de se concrétiser dans les prochaines heures. En effet, le technicien portugais a régulièrement lié son avenir à celui du désormais ex-directeur sportif et ne cacherait pas son mécontentement en interne et auprès de ses joueurs comme RMC Sport l’a révélé récemment. La direction de l’OM ne perdrait pas de temps, et bien que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont demandé à Villas-Boas de poursuivre son aventure avec l’OM, les hauts représentants du club phocéen scruteraient le marché pour dénicher un éventuel remplaçant au Portugais, en cas de départ.

Jardim hors de portée ?