Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud ne lâcherait rien pour Gabriel Heinze !

Publié le 17 mai 2020 à 12h15 par La rédaction

Après le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM pourrait faire face à celui de son entraîneur portugais, André Villas-Boas. Et pour remplacer le Portugais, Jacques-Henri Eyraud ne lâcherait pas Gabriel Heinze…

Après le tremblement de terre qui a secoué l’OM ce jeudi et l’annonce officielle du départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM semble rechercher un nouvel entraîneur. En effet, le coach portugais de l’OM, André Villas-Boas, est très proche du désormais ex-directeur sportif espagnol de l’OM, et ce dernier pourrait envisager un départ après celui de son ami. Dans cette optique, l’OM serait en train de travailler à sa succession, et comme le pensent bon nombre d’observateurs, un nouveau duo directeur sportif-entraîneur pourrait débarquer sur la Canebière. Et le président phocéen, Jacques-Henri Eyraud, ne laisserait pas tomber la piste Gabriel Heinze…

Heinze bientôt au club ?