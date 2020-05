Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La piste Gabriel Heinze de retour au premier plan ?

Publié le 15 mai 2020 à 11h15 par A.M.

Bien qu'il ne soit pas encore officiel, le départ d'André Villas-Boas se profile sérieusement. Une hypothèse qui a pris de l'ampleur suite à l'annonce de l'OM de se séparer d'Andoni Zubizarreta. Et pour succéder au Portugais, le nom de Gabriel Heinze serait évoqué en interne.

Les prochaines heures s'annoncent très chaudes à l'Olympique de Marseille. Par le biais d'un communiqué, l'OM a effectivement annoncé que « à la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta . » Et ce n'est peut-être que le début puisqu'André Villas-Boas n'a jamais caché qu'il appréciait grandement le directeur sportif basque et qu'en cas de départ, il serait tenté de suivre. Par conséquent, un départ du technicien portugais semble aujourd'hui plus que plausible ce qui pousse l'Olympique de Marseille à tenter de dénicher son successeur.

L'OM n'aurait pas oublié Heinze