Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Zubizarreta... Ce constat accablant en interne !

Publié le 15 mai 2020 à 10h15 par A.M.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit plus que jamais en pointillés du côté de l'Olympique de Marseille. Conscients de la situation, les joueurs seraient très inquiets en coulisses.

Tout allait très bien à l'Olympique de Marseille jusque-là sur le plan sportif. Peut-être trop bien. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club phocéen semblait retrouver de l'allant, mais c'était sans compter sur l'instabilité chronique de l'OM. Jeudi soir, par le biais d'un communiqué, la direction olympienne a effectivement entériné le départ d'Andoni Zubizarreta « à la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine ». Un départ qui pourrait bien en engendrer un autre, celui d'André Villas-Boas qui n'a jamais caché son lien très fort avec le directeur sportif basque. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le technicien portugais pourrait ainsi quitter l'OM dans les prochaines heures. Une situation qui ferait craindre aux joueurs.

Les joueurs très inquiets de la situation ?